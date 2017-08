Vijftigplussers stellen inspirerende gelukslijst samen: “Bokrijk? Doe ons maar Ibiza”

Diepenbeek -

Breng een bezoekje aan je ouderlijk huis. Spreek af met een oude klasgenoot. Of doe eens een heel uur gewoon niets. Een vijftigtal vijftigplussers stelde gisteren in Bioville in Diepenbeek een gelukslijst samen van vijftig kleine en grote dingen die levenslust geven. De definitieve lijst, een initiatief van Het Belang van Limburg en ouderenplatform Happy Aging, vindt u op 16 september bij de krant.