Hallo, ik ben imam en ik zoek werk. Met die vraag heeft Abdelbaki Es Satty aangeklopt bij een moskee in Diegem die maar geen imam vond. Daar is het kopstuk van de bende jonge terroristen uit het Catalaanse Ripoll ook drie maanden aan de slag geweest. Daarna hebben ze hem buitengezet wegens geen bewijs van goed gedrag en zeden. De man had dan ook vier jaar in de cel gezeten wegens drugssmokkel, maar dat wisten ze in Diegem niet. Bovendien blijkt nu dat hij ook zichzelf uitgeroepen heeft tot imam. Een diploma had hij ook niet.

Jammer genoeg is dit niet eens een uitzondering. Er zijn wel meer moskeeën die zich moeten behelpen met om het even welke imam die ze vinden, met of zonder diploma, sympathiek of ambetant. Ze moeten die tenslotte uit eigen zak betalen, net als de kosten van de moskee zelf. Veel loon of extralegale voordelen kunnen ze niet bieden. Dus krijgen ze nooit de besten van de klas.

Voor erkende moskeeën gelden er heel andere regels. Dan krijgt de imam een loon van de overheid net zoals de priesters. Alleen vallen er bij Homans voorlopig geen erkenningen meer te krijgen. Dus is er ook geen enkele controle op het gros van de moskeeën, laat staan op hun imams.

Zolang we geen imamopleiding hebben, kunnen de moskeeën ook niet anders dan imams invoeren. Als die uit Marokko of Turkije komen en een werkvisum aanvragen, dan kan Theo Francken nog wat moeilijk doen. Maar in de praktijk zijn er ook genoeg imams allerhande met toeristenvisa aan de slag. Als ze uit een land als Spanje komen, moeten ze trouwens al helemaal geen verblijfsvergunning aanvragen.

Iedereen wil die imamopleiding zogezegd wel, maar veel schot zit daar niet in. En zo geraken we nooit uit die vicieuze cirkel. Wanneer gaat iemand eens echt met de vuisten op tafel slaan en zeggen: we starten er gewoon mee in september, wie niet meedoet, krijgt intussen geen visum meer voor geen enkele imam. Uit een cursus Nederlands voor imams die de gouverneur vorig jaar opstartte, kon je al veel afleiden: imam is nog te vaak een bijberoep en sommigen zijn al even oud als onze pastoors. Veel Nederlands kwam er ook niet uit. Vreemd genoeg hebben we de laatste dagen op tv genoeg Spaanssprekende imams gezien, nog wel van salafistische moskeeën.

Es Satty had duidelijk plannen om terug naar België te keren. Zijn vliegticket lag klaar. Als zijn huis niet ontploft was, dan was dat ook gebeurd. En wellicht had hij zonder veel moeite weer ergens een job gevonden als imam. Vacatures zat.