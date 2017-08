Wervelend Liverpool maakt korte metten met Hoffenheim en bereikt groepsfase Champions League

Simon Mignolet en Divock Origi mogen zich opmaken voor de Champions League. Liverpool won na de heenmatch (1-2) namelijk ook de terugwedstrijd tegen Hoffenheim. De Reds speelden de Duitsers van de mat op Anfield en wonnen met 4-2.

Het was eigenlijk Hoffenheim dat voor de aanval moest kiezen in Engeland maar de Duitsers keken al na tien minuten tegen een achterstand aan. Briljant hakje van Mané en Can schoot de bal via een Hoffenheim-verdediger tegen de netten. Liverpool speelde wervelend voetbal en op het kwartier verdubbelden de Reds hun voorsprong. Firmino dribbelde de Hoffenheim-verdediging gek op links en vond centraal WIjnaldum. Diens schot spatte uit elkaar op de paal, maar Salah scoorde in de rebound.

En nog was het niet gedaan voor de bezoekers. Amper drie minuten later stond het 3-0 voor Liverpool. Mané pakte opnieuw uit met een hakje en vond Firmino. De voorzet van de Braziliaan bereikte aan de tweede paal de vrijstaande Can, die zijn tweede van de avond tegen de netten ramde. Aan de overkant liet Gnabry een uitgelezen kans liggen, maar Uth verschalkte Mignolet wel met een laag schot: 3-1.

Can kwam nog voor rust dicht bij zijn hattrick maar de Duitser knalde naast de goal van Baumann. Ook na de pauze bleef Mané een gesel voor de defensie van Hoffenheim. Tien minuten in de tweede helft kreeg Wijnaldum een opgelegde kans maar de Nederlander knalde over na een combinatie met Salah. Op het uur was het dan toch opnieuw raak voor Liverpool. Henderson snoepte een slap ingrijpende Vogt de bal af en vond de meelopende Firmino, die de 4-1 rustig onder Baumann binnentrapte.

Daarna nam Liverpool eindelijk de voet van het gaspedaal. Mignolet moest nog enkele keren alert tussenkomen maar kreeg een kwartier voor tijd alsnog een tweede doelpunt binnen. Wagner knikte een voorzet van Kramaric hard binnen: 4-2. De wedstrijd was echter al lang gespeeld en Liverpool plaatste zich zo opnieuw voor de Champions League. Hoffenheim moet het doen in de Europa League.