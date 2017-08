Jazzgitarist John Abercrombie overleden

Jazzgitarist John Abercrombie is dinsdag na een slepende ziekte op 72-jarige leeftijd overleden. Dat deelde zijn platenlabel ECM woensdag mee. Abercrombie was bekend voor zijn zachte, maar intense stijl en als leider van succesvolle jazzbands. De opnames met het Gateway-trio, dat naast hem uit percussionist Jack DeJohnette en bassist Dave Holland bestond, vomde een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Abercrombie was afkomstig uit Port Chester, New York, en studeerde aan het Berklee College of Music in Boston.