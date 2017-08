Griekenland wil gebruik bankkaart aanmoedigen met loterij

In de strijd tegen belastingontduiking, gaat de Griekse overheid een opmerkelijke maatregel nemen om mensen aan te zetten tot het gebruik van hun bankkaart. Er zal namelijk een beloning worden verloot onder mensen die relatief veel elektronische betalingen uitvoeren, zo blijkt woensdag uit een bericht van het Griekse nieuwsagentschap ANA-MPA.

Het plan houdt in dat er maandelijks duizend Grieken zullen worden uitgeloot die veel van hun betalingen op elektronische wijze hebben uitgevoerd. Die willekeurig geselecteerde burgers zullen dan een beloning van 1.000 euro ontvangen. De concrete details van de maatregel moeten de komende dagen nog worden vastgelegd in een ministerieel besluit.

De overheid hoopt dat de loterij kan helpen bij het aanzwengelen van de elektronische betalingen. Omdat alle elektronische betalingen geregistreerd worden, is het op die manier immers veel moeilijk om producten of diensten in het zwart aan te kopen.

(belga)