Derde opeenvolgende zege voor Jérôme Baugnies in de Druivenkoers

Overijse - Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) heeft woensdag de Druivenkoers (1.1) in Overijse voor de derde opeenvolgende keer gewonnen.

Na 196,4 kilometer haalde onze landgenoot het in een sprint met een omvangrijke groep voor de Noor Amund Grondahl Jansen (LottoNL-Jumbo) en Xandro Meurisse, eveneens van Wanty-Groupe Gobert.

Al vrij snel vormde zich een kopgroep met Jordi Van Dingenen, de Nederlander Stef Krul, de Brit James Lowsley-Williams, de Nieuw-Zeelander Taylor Karl Gunman en de Canadees William Elliott. Dit vijftal kreeg meteen een vrijgeleide van het peloton, dat de vroege vluchters zelfs een maximale voorsprong van 8:50 bijeen liet fietsen.

Bij het ingaan van de eerste van acht plaatselijke ronden, van elk 13 kilometer, reden de vijf nog altijd 6:00 voor de grote groep uit. Daarin hadden de renners van de Noorse formatie Joker-Icopal het initiatief genomen. Bij de beklimming van de Schavei, op 80 kilometer van de finish, verloren Taylor Karl Gunman en Stef Krul voeling met de kopgroep. Enkel laatstgenoemde kon na verloop van tijd zijn plaats voorin weer innemen. Niet voor lang evenwel, waardoor enkel Van Dingenen, Lowley-Williams en Elliott voorin overbleven. Met nog 51 kilometer voor de boeg ging Elliott alleen op avontuur, maar de Canadees was er wat verderop aan voor de moeite.

Een compact peloton begon aan de slotronde. De Noor Bjorn Tore Hoem probeerde met nog tien kilometer te rijden een solo op te zetten, maar hij moest zich op drie kilometer van de meet gewonnen geven.

De laatste beklimming van de Schavei leverde een spervuur van uitvalspogingen op. Een omvangrijke kopgroep mocht sprinten richting het Stationsplein. Jérôme Baugnies pakte uiteindelijk de bloemen, zijn eerste zege van het seizoen.

Uitslag:

1. Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) de 196 km in 4u54:25 (gem. 39,943 km/u)

2. Amund Grondahl Jansen (Noo)

3. Xandro Meurisse

4. Justin Jules (Fra)

5. Huub Duijn (Ned)

6. Markus Hoelgaard (Noo)

7. Preben Van Hecke

8. Julien Mortier

9. Victor Campenaerts

10. Jasper Hamelink (Ned)

Bekijk hier de volledige uitslag!

“Gooi doen naar record”

“Ik had echt naar deze wedstrijd toegeleefd en wist dat wie mij klopte, ging winnen. Het is niet makkelijk om hier drie keer op rij te winnen, maar we hebben met de ploeg de perfecte wedstrijd gereden”, stelde Baugnies na afloop. “In de finale ging ik in de tegenaanval op Dimitri Peyskens. Maar al snel zag ik het peloton naderen en heb ik bewust mijn benen stilgehouden om krachten te sparen. Tijdens de laatste beklimming van de Schavei moest ik zelf de kloof met enkele ontsnapte renners dichtrijden. Dan zat ik ideaal geplaatst.”

“Op 250 meter van de meet ging ik de sprint aan. Mijn sterkste punt is als ik zelf kan bepalen hoe ik sprint, al was de afstand naar de meet nog wel redelijk ver.”

“Deze wedstrijd ligt me om drie verschillende redenen. Ten eerste de periode. De laatste jaren was het hier steeds goed weer, wat in mijn kaart speelt. Ten tweede het parcours. Ik hou van de explosieve hellingen en de afvallingswedstrijd. Het is traditioneel een wedstrijd met een erg lange finale. Ten derde de traditie. Björn Leukemans won hier vier keer, en ik probeer die traditie nu over te nemen. Al wordt het niet gemakkelijk om hier nog een keer te winnen. Zaterdag rijd ik in Meulebeke en komende woensdag wil ik in Geraardsbergen eens uitpakken”, besloot Baugnies.