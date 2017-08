Lutsenko rondt lange vlucht in Vuelta af, Froome deelt weer tik uit bergop

Aleksey Lutsenko (Astana) heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De Kazach bleef als laatste over van een vlucht die tot de finish droeg. Chris Froome deelde op de slotklim nog een tik uit aan de andere favorieten en blijft leider. Minder nieuws was er voor Thomas De Gendt, die de vlucht van de dag miste en concurrent Davide Villella ziet uitlopen in het bergklassement.

Een spectaculaire benenbreker, zo werd de vijfde etappe van de Vuelta aangekondigd. 175 kilometer van Benicàssim naar Alcossebre, gekruid met vier lastige beklimmingen op weg naar een steile slotklim. Ideaal voor een lange vlucht.

Na zeven kilometer wist een groep van negen renners te ontsnappen. Daarbij géén Thomas De Gendt, wel Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Marc Soler (Movistar Team), Davide Villella (Cannondale - Drapac Professional Cycling Team), Marco Haller (Team Katusha - Alpecin), Jérémy Maison (FDJ), Merhawi Kudus (Team Dimension Data), Lluís Mas (Caja Rural - Seguros RGA), Michel Kreder (Aqua Blue Sport) en Jetse Bol (Manzana Postobón Team).

Later kwamen ook nog Rubén Fernández (Movistar Team), Michael Schwarzmann (BORA - hansgrohe), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Alexey Lutsenko (Astana Pro Team), Valerio Agnoli (Bahrain - Merida) en Héctor Sáez (Caja Rural - Seguros RGA) aansluiten, goed voor een stevige kopgroep van zeventien renners.

Slecht nieuws voor De Gendt: Villella scoort in bergklassement

Vooral de aanwezigheid van Villella, een rechtstreekse concurrent voor de bolletjestrui, was slecht nieuws voor De Gendt. De Italiaan buitte dat maximaal uit en kwam zowel op alle vier de cols onderweg als eerste boven, goed voor maar liefst twintig bergpunten. Daardoor staat Villella nu al op 32 bergpunten, terwijl Thomas De Gendt er nog maar tien telt.

Villella op het podium als leider in het bergklassement. Foto: BELGA

Toen al was duidelijk dat de vlucht zou dragen tot het einde. Dat was vooral goed nieuws voor Jetse Bol, een naar Mexico uitgeweken Nederlander die voor de exotische Colombiaanse ploeg Manzana-Postobon uitkomt. Bol was de best geklasseerde renner in de kopgroep, op een kleine vijf minuten van leider Chris Froome, en maakte kans de leiderstrui over te nemen. De voorsprong op het peloton bedroeg immers lange tijd ruim zeven minuten.

Lutsenko solo over de meet

Op 44 kilometer van de streep besloot de Oostenrijker Marco Haller van Katusha dat het welletjes geweest was. Hij trok ineens door, enkel Aleksey Lutsenko kon volgen. Haller en Lutsenko trokken er onder hun tweetjes op uit, in de achtergrond sloeg het vijftal Soler-Alaphilippe-Gougeard-Kudus-Mohoric de handen in elkaar om hen terug te halen. Niet dat dat lukte: de tandem Lutsenko-Haller bleef gewoon ronddraaien. Op de slotklim Ermita Santa Lucia gooide Lutsenko zijn maatje overboord. De beresterke Kazach viel ondanks stijgingspercentages tot 20% niet meer stil en sleurde zich als eerste over de streep.

Enkele kilometers terug waren de favorieten ook begonnen aan die loodzware slotklim. Daar nestelde Chris Froome zich in het spoor van een herrezen Alberto Contador. Froome verstevigde zo zijn leiderspositie, namen als Tejay Van Garderen, Vincenzo Nibali en Fabio Aru moesten een tiental seconden prijsgeven. Romain Bardet kreeg zelfs een optater van een minuut. Enkel Esteban Chaves en Michael Woods wisten het tempo van Froome en Contador bij te houden bergop.

Donderdag staat de zesde etappe op het programma, een rit over 204,4 kilometer van Vila-Real naar Sagunt.

Top tien rit:

1. Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) in 4u24:58

2. Merhawi Kudus (Team Dimension Data) + 00:42

3. Marc Soler (Movistar Team) + 00:56

4. Matej Mohoric (UAE Team Emirates) + 01:11

5. Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) + 01:24

6. Marco Haller (Team Katusha - Alpecin) + 01:37

7. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) + 01:40

8. Jetse Bol (Manzana Postobón Team) + 02:04

9. Matvey Mamykin (Team Katusha - Alpecin) + 02:18

10. Jérémy Maison (FDJ) + 02:31

Top tien algemeen klassement:

1. Chris Froome (Team Sky) in 18:07:10

2. Tejay van Garderen (BMC Racing Team) + 00:10

3. Esteban Chaves (Orica - Scott) + 00:11

4. Nicolas Roche (BMC Racing Team) + 00:13

5. David De La Cruz (Quick-Step Floors) + 00:23

6. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) + 00:36

7. Fabio Aru (Astana Pro Team) + 00:49

8. Adam Yates (Orica - Scott) + 00:50

9. Simon Yates (Orica - Scott) + 01:09

10. Michael Woods (Cannondale - Drapac Professional Cycling Team) + 01:13

