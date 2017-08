Meisje (4) wordt meegesleurd door zeestroming in Oostende, politie vindt haar 4 kilometer verder

Een meisje is woensdag plots verdwenen in Oostende. Ze werd meegesleurd door de stroming van de zee, maar werd vier kilometer verder gevonden door de politie. Dat meldt RTL.

Een getuige meldde de verdwijning aan RTL. “We zijn aan de zee in Oostende en er is hier een meisje verdwenen. De laatste keer dat we haar zagen, was toen ze in het water zat. Ze droeg een roze badpak. De zee is ontruimd tijdens de zoektocht.”

Die zoektocht werd gedaan met drie kleine bootjes en twee grote exemplaren plus een helikopter. Met succes, want het meisje werd veilig en wel teruggevonden. “Het meisje bevond zich vier kilometer verder, ook op het strand”, aldus Carlo Smits, politiecommissaris in Oostende. “Dat was op de grens tussen Oostende en Middelkerke.”

Het is niet de eerste keer dat de sterke stroming van de zee een kind meesleurt. “Enkele weken geleden gebeurde het ook met een jongen van vijf jaar, die in Middelkerke gevonden werd op enkele kilometers van waar hij het water was ingegaan.”