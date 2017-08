Al het Duitse goud is weg uit Parijs

Er ligt niet langer Duits goud opgeslagen in Parijs. De Bundesbank, de centrale bank van Duitsland, heeft al zijn goud weggehaald uit de Franse hoofdstad. In 2013 stelden de Duitsers een plan op om ten laatste tegen 2020 de helft van hun goudreserves in eigen land te hebben. Dat plan is nu al gerealiseerd, meldt de Bundesbank.

Duitsland beschikt over 3.378 ton goud. Daarvan ligt nu 1.710 ton in eigen land, meer bepaald in Frankfurt.

Duitsland sloeg zijn goud tijdens de Koude Oorlog op in Parijs, Londen en New York om te vermijden dat het in handen van de Sovjet-Unie zou vallen. Dat zoveel van de Duitse rijkdom in het buitenland zat, stuitte echter op binnenlands protest, waarna de verhuisoperatie werd ingezet.

Vanuit euroland Frankrijk haalde Duitsland dit jaar de resterende 91 ton goud terug naar Frankfurt. Er ligt wel nog Duits goud in de VS en in Groot-Brittannië. In New York wordt voortaan nog 1.236 ton bewaard, in Londen 432 ton. In het geval van een extreme crisis kan zo snel goud in dollars omgezet worden. Londen is het belangrijkste handelscentrum voor edelmetalen, de dollar is de belangrijkste internationale reservemunt.

