Nederlandse ‘lustknipper’ knipt stiekem haar van vrouw af in trein

De politie heeft dinsdag een 23-jarige man aangehouden die eerder deze maand in de trein van Eindhoven naar Venlo een deel van het haar van een jonge vrouw zou hebben afgeknipt.

De nietsvermoedende treinreizigster ontdekte op een gegeven moment dat een deel van haar haren was afgeknipt. Ze deed aangifte en na onderzoek en het horen van getuigen kwam de Nederlandse politie al snel uit bij de 23-jarige man uit Helmond. Het bleek te gaan om een oude bekende. De zogenaamde ‘lustknipper’ sloeg namelijk al vaker toe in de omgeving van Eindhoven.

Camerabeelden

Zo knipte de man in februari bij het station in de Brabantse plaats ook haar af bij een jonge vrouw. Op basis van camerabeelden kwam de politie toen ook al snel Helmondenaar op het spoor. In 2015 werd hij ook al eens aangehouden nadat hij in een winkel bij verschillende vrouwen haar probeerde af te knippen. Ook sloeg hij al eens toe op de kermis in Helmond.

De politie hield de man dinsdag aan in zijn woonplaats. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.