Limburger verspreidt video waarin “vluchteling twee Vlaamse verpleegsters te lijf gaat”. Er klopt echter helemaal niets van

Sint-Truiden - Op bewakingsbeelden die op Facebook circuleren is te zien hoe twee zorgverleners in elkaar worden geslagen in de gang van een ziekenhuis. Volgens de Limburgse ondernemer J.N., die het filmpje op Facebook postte, is de dader een vluchteling en spelen de feiten zich af in Gasthuisberg in Leuven. Daar blijkt echter niets van te kloppen.

De beelden laten weinig aan de verbeelding over. Een man loopt in de gang van een ziekenhuis en klampt er een vrouw in witte doktersjas aan. Hij wordt onmiddellijk agressief en deelt enkele rake klappen uit. Daarop komt een collega tussenbeide, maar ook zij wordt niet gespaard. Op een gegeven moment krijgt de dokter een vuistslag recht in het gezicht en valt ze op de grond.

J.N., een Limburgse bedrijfsleider, postte het filmpje deze week op Facebook met de tekst: “Dit is gasthuisberg. Daar zou ik willen op uit komen. Tss 6 planken dragen ze die dankbare vluchteling buiten”.

De haatreacties bleven niet uit: “stuur hem terug naar zijn land”, “geef hem eens vijf minuten aan mij” tot “wat een schorem hebben ze binnengelaten” of “spuitje geven”. Al zijn er ook mensen die doorhebben dat het om ‘fake news’ gaat, bedoeld om mensen op te zetten tegen vluchtelingen.

Suzy Van Hoof , diensthoofd communicatie van Gasthuisberg in Leuven, ontkent met klem dat het om beelden gaat die gemaakt zijn in Gasthuisberg. “We bekijken nog hoe we dit verder afhandelen, maar distantiëren er ons volledig van. We veroordelen elke vorm van geweld, evenals het gebruik van dit soort filmpjes voor het verspreiden van haatdragende boodschappen. ”

Enig opzoekingswerk leert ons dat het filmpje met soortgelijke opmerkingen eerder al in Frankrijk is opgedoken. Ook daar werd het massaal gedeeld en heeft het voor heel wat controverse gezorgd. De beelden zijn echter gemaakt door een bewakingscamera in een ziekenhuis in Novgorod, een stad in het noordwesten van Rusland, en zijn al minstens enkele maanden oud. De man die de verpleegsters aanvalt, is een dronken Rus.

Opgelet: schokkende beelden

Wie meent fake news te zien op Facebook, kan dat rapporteren aan Facebook. Dat kan door rechts op het pijltje te klikken en dan op ‘bericht rapporteren’. Gasthuisberg Leuven heeft dat intussen gedaan, aldus Suzy Van Hoof.