Actrice doet boekje open over hoe ver de magerzucht in Hollywood gaat

Gemma Arterton, bekend van onder meer 'Quantum of Solace' en 'Prince of Persia', heeft in een interview met een podcast verteld dat ze ooit door Hollywoodproducers werd gedwongen om extra gewicht te verliezen. Ze lieten zelfs een personal trainer overvliegen en filmden haar in de fitness zodat ze alles in de gaten konden houden.

Op Rebel Wilson en Melissa McCarthey na zie je in Hollywoodfilms haast nooit een vrouw opduiken met een maatje meer. Volgens de Britse actrice Gemma Arterton is dat ook geen toeval. Meer nog, het wordt volgens haar zelfs geëist dat je zo mager bent en dat kan soms heel ver gaan. Hoewel ze zelf behoorlijk dun is, werd ze in het verleden door producers gedwongen om nog meer af te vallen. In een interview met de podcast Guilty Feminist verklaarde ze dat ooit tijdens opnames in Marokko zelfs een traumatische ervaring heeft meegemaakt.

"Ik deed ooit mee in een film en we bevonden ons in Marokko voor de opnames. Enkele weken gingen voorbij en toen lieten ze plots weten dat ze een personal trainer voor mij zouden overvliegen. Het was alsof ze snel een noodlijn moesten inroepen omdat ik er zo erg aantoe was", vertelt ze.

Minibar plunderen

De Hollywoodproducers gingen echter nog een stapje verder en begonnen haar ook op te meten en opmerkingen te geven op wat ze at. "Ze namen mijn maten en belden mijn personal trainer om negen uur 's avonds om te vragen of ik in de fitness zat of niet. Op een dag ging ik eens tussendoor een snack halen en koos voor enkele gedroogde abrikozen toen plots een dikke, obese producer naar me brulde dat ik die beter niet zou opeten. Als reactie deelde ik hem mee dat ik ze alle twintig zou opeten, naar huis gaan en de minibar zou plunderen en vervolgens overgeven."

"Een moeilijke"

Ze denkt dat het wel eens haar carrière beschadigd zou kunnen hebben, maar ze is in elk geval blij dat ze niet met zich laat sollen. "Het is makkelijker om je mond te houden, want op die manier wordt al altijd omgegaan met vrouwen. Het is makkelijker dan jezelf op de voorgrond te zetten en een mening te hebben. Ik ben er zeker van dat er mensen niet met me willen werken omdat ze denken dat ik 'een moeilijke' ben, maar om eerlijk te zijn, ik wil ook niet met hen werken. En dat is oké."