Alberto Contador sukkelt met maag- en darmproblemen tijdens laatste Vuelta

Het was dinsdag niet het dagje van Alberto Contador. De Spaanse renner van Trek-Segafredo, die in deze grote ronde aan zijn laatste profkoers bezig is, sukkelt met zijn maag en darmen. Contador moet intussen al 3’10” goed maken op rode trui Chris Froome. “Ik voel me helemaal niet goed, maar hopelijk herstel ik hier snel van”, reageerde Contador na afloop van de vierde rit.

“Met zo’n virus weet je nooit hoe lang het zal duren. Ik hoop dat ik snel herstel, maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. We bekijken het dag per dag, blijven geconcentreerd en hopen dat ik dezelfde vorm kan terugvinden als voor deze Vuelta”, aldus de intussen 34-jarige Contador.

Contador hoopt dat hij snel verlost is van de problemen, want vandaag staat er een zware bergrit op het programma. “De etappe was vandaag (gisteren, red.) redelijk makkelijk, maar de vijfde etappe wordt een echte test”, weet hij. Vandaag wordt er geklommen naar de Ermita de Santa Luca, goed voor 3 kilometer klimmen. Die finish komt er bovendien nadat Contador en co al 2700 hoogtemeters zullen bedwongen hebben.