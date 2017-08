Antwerpse discotheek reageert op geruchten: “BV’s worden niet betaald om te komen feesten”

Dag Allemaal schreef deze week dat de populaire discotheek ‘The Villa’ in Antwerpen BV’s zou betalen om er te komen feesten. Ze zouden meer dan 1.000 euro krijgen om er enkele uurtjes te komen dansen. Daar is echter niets van aan, klinkt het nu bij de uitbaters van de discotheek.

In reactie op het nieuws dat Dag Allemaal vernomen had uit een anonieme bron, organiseert de discotheek nu een evenement: “No More Fake News”, waarbij je 1.000 euro kan winnen, een knipoog naar de vergoeding die ze BV’s volgens Dag Allemaal zouden geven.

Aan Het Laatste Nieuws vertelt uitbater Vincent Van Trier hoe de discotheek dan wel te werk gaat. Voor bekende namen die er komen optreden is het simpel, zij worden net als iedereen die zijn job komt uitvoeren gewoon betaald. BV’s die er gewoon komen feesten, moeten daar echter niet op rekenen. Al vallen er voor hen wel mooie voorwaarden uit de brand te slepen.

“Als een kijkcijferkanon als Jonas Van Geel aankondigt dat hij bij ons komt feesten en hij stemt erin toe dat we dat op voorhand bekendmaken via onze kanalen en sociale media, gaan we die mens niet voor zijn drank laten betalen”, vertelt Van Trier aan Het Laatste Nieuws.

Van Trier spreekt over ‘fake news’ en dat lijkt Jani Kazaltzis alvast te bevestigen met een reactie op een foto van de man op Instagram: “Schat! Hoeveel ben je mij dan nog schuldig! Ik denk nog zo’n 6.000 euro. Zal ik eens een factuur maken dan?”

Van Trier laat ook nog weten dat bezoekers niet telkens 10 euro moeten betalen wanneer ze de discotheek binnen willen. “Iedereen die hier komt, kan jaarlijks een lidkaart laten aanmaken voor 10 euro. Daarna is de ingang voor de rest van het jaar gratis.” Ook dat stond incorrect in het artikel.