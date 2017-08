Vrouwen Standard wint eerste wedstrijd in kwalificatiepoule Champions League

Standard Fémina heeft dinsdagavond in Estland zijn eerste groepswedstrijd in de voorronde van de Champions League vrouwenvoetbal tegen het Estse Pärnu gewonnen met 2-0. Karlijn Knapen (56.) en Noémie Gelders (69.) scoorden de doelpunten. Gelders miste ook nog een strafschop.

In de andere wedstrijd in groep drie maakte groepsfavoriet Ajax Amsterdam brandhout van het Letse Riga. De Nederlandse vrouwen wonnen met 6-0. Standard neemt het vrijdag (11u00) op tegen Riga, volgende week maandag (28 augustus, 17u00) kijkt de Belgische landskampioen Ajax in de ogen.

Veertig teams werden vrijdag in tien groepen ondergebracht, zij strijden tussen 22 en 28 augustus om een ticket voor de zestiende finales van het kampioenenbal bij de vrouwen. De tien groepswinnaar en de beste tweede (met het beste resultaat tegen de nummers een en drie uit de groep) voegen zich bij de 21 teams die rechtstreeks geplaatst zijn voor de zestiende finales. Die worden in oktober gespeeld, de loting wordt op 1 september uitgevoerd.

Vorig seizoen strandde Standard in de voorronde.