Verrukkelijke voetballer, die Neymar. Maar hij heeft de Rode Duivels wel stokken in de wielen gestoken. Thomas Meunier, essentieel in de 3-4-3 die bondscoach Roberto Martinez voor ogen heeft, is bij PSG nu al het slachtoffer van de komst van de Braziliaan. En dan vooral van diens “grote broer”.