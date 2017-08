Aantal Limburgse foorkramers blijft zienderogen dalen: “Het is nog maar net leefbaar”

Hasselt / Lanaken - Het gaat steeds minder goed met de kermis. Tussen 2008 en 2015 gaven 14 Limburgse foorfamilies er de brui aan, wat neerkomt op een daling van 12,5 procent. Onze provincie telt nu nog 98 kermisondernemingen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Nationaal ging het aantal van 1.077 naar 957 uitbaters. “Het is nog leefbaar, maar het wordt moeilijk”, klinkt het aan de botsautokraam op Lanaken kermis.

Het is rustig op de vierde en laatste dag van de augustuskermis in Lanaken-centrum. In de botsauto’s van Jochem Spruyt (44) uit Hoepertingen zit een handvol jonge gastjes. “Ja, het is kalm. ...