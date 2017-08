De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies”

Genk -

Of we op C-mine kunnen afspreken, vraagt Cindy, “want dat is niet alleen een fantastische plek, maar ik heb er indertijd Johan leren kennen, dus dat betekent toch wel wat voor mij.” Ik ken haar niet, de partner van Limburgs Groen-kopstuk Johan Danen. Nog nooit gezien, nooit gesproken. Ik heb er dus geen idee van naar wie ik op zoek ben, wanneer ik – mooi op tijd – arriveer aan de voet van de oude mijnschacht in Winterslag.