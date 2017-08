Dader schietpartij Diest aangehouden voor moord

Diest - De man die maandagmiddag een loketbediende van het ACV-kantoor in Diest neerschoot, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De 36-jarige man van Poolse nationaliteit heeft de feiten bekend en is in verdenking gesteld voor moord.

Het motief voor zijn daad blijft nog onduidelijk. Hij zou het slachtoffer niet persoonlijk gekend hebben. Dat meldt het Leuvense parket. De man zal vrijdag in Leuven voor de raadkamer verschijnen.

De man stapte maandag rond 11.45 uur het ACV-kantoor in de Koning Albertstraat binnen. Volgens een getuige nam hij eerst een nummer, maar begaf hij zich vervolgens toch rechtstreeks naar de loketten, waar hij twee schoten afvuurde op de 38-jarige vrouw achter het loket. Hij richtte vervolgens zijn wapen nog op een andere ACV-medewerker, maar vuurde niet meer en verliet het ACV-kantoor. Voorbijgangers zagen hem vervolgens de vlucht nemen op zijn motorfiets.

De lokale politie van de zone Demerdal en de medische diensten waren snel ter plaatse, maar het slachtoffer bleek overleden. Er werd een ruime perimeter ingesteld door de politie om eventuele sporen te vrijwaren en het afstappingsteam en het labo van de FGP Leuven, een wetsgeneesheer en een ballistisch expert kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Het parket vorderde ook de onderzoeksrechter, die eveneens ter plaatste afstapte.

Een ACV-medewerker kon de dader identificeren, aangezien die een klant was in het betrokken kantoor. Op basis van de persoonsbeschrijving gegeven door getuigen zette de politie meteen een klopjacht op het getouw maar uiteindelijk gaf de dader zichzelf aan in een politiekantoor van de PZ BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo). Dinsdag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsbevel plaatste voor moord.