Postbodes lopen snelst door Val-Meer.

Val-Meer

Riemst - Na twee broeiend hete edities vond de Champignonloop dit jaar plaats in een fris en druilerig Val-Meer. Het deelnemersaantal - met 320 lopers die de finish haalden een verbetering van het record met meer dan 100 – heeft er zeker niet onder geleden.... de aantrekkelijkheid van de wedstrijden evenmin.

In de wedstrijd over 5,5 km liet jobstudent-postbode Bram Eeckhout (ADD) er geen meter twijfel over bestaan wie met de overwinning aan de haal zou gaan; hij domineerde van start tot finish. Voor de ereplaatsen was er een bikkelharde strijd. Tussen de 2e (M35 Raf Clerinx-ATLA) en de 7e (M45 Chris Wouters - SQMRunningTeam) zaten er slechts 14 seconden. Niels Adang (Racing Tienen) vervolledigde na een sterke wedstrijd het podium. Bij de dames zegevierde Anja Peeters met grote voorsprong op Celine Vandenbosch en Els Jamaer.

Steven Heemskerk (Atla – SQMRunningTeam), postbode in het naburige Lanaken, had op de 10km anderhalve ronde nodig om een definitieve kloof te slaan met de sierlijk lopende Arne Jacobs. Met deze overwinning maakte Steven voor een stuk komaf met de twijfels waarmee hij zat na het BK stratenloop in Lokeren. Een verrassend sterke Koen Vangrieken (Looise AV) werd op anderhalve minuut 3e. Tegen duatlete Kim Nulens (AVT) was bij de dames op de langste afstand geen kruid gewassen. Nochtans zijn Jessy Beelen (2e) en Larissa Vanherle (3e) niet de minsten, maar zelfs heel wat sterke mannelijke concurrenten moesten voor “Kimmie” het hoofd buigen.

Na een leuke wedstrijd over een pittig parcours trokken alle deelnemers, groot en klein, naar huis met het traditionele bakje krakend verse champignons en het voornemen om er de volgende manche van de Victors Cup terug bij te zijn. De Oversteekrun van Lafelt (Riemst) naar Rosmeer (Bilzen) op 2 september staat al in hun agenda genoteerd.

Foto’s : Marc Roosen