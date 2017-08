Experiment met foto van “luie migranten die shoppen met overheidsgeld” doet stof opwaaien

“Luie migranten die shoppen met overheidsgeld”. Dat schreef de Italiaanse journalist en radiopresentator Luca Bottura bij een foto van twee mannen op een bankje met winkeltassen van luxemerken Louis Vuitton en Prada. Het beeld werd meteen massaal gedeeld door woedende mensen. Al hadden ze misschien beter twee keer gekeken.

”Overheidsgeld in Forte dei Marmi. Ze gaan shoppen bij Prada met hun dagelijkse vergoeding van 35 euro. Deel dit als je verontwaardigd bent”, stond er te lezen.

Het beeld werd meteen massaal gedeeld op sociale media. En dat ging gepaard met boze en zelfs woedende reacties tegen migranten.

Ook het bekende model Nina Moric - dat de extreemrechtse antimigrantenbeweging Casa Pound steunt - deelde de post. “Dat zij zo’n leven hebben door de 35 euro die ze elke dag van ons krijgen, is echt te veel”, schreef ze erbij.

Experiment

Toch hadden ze allemaal beter twee keer gekeken. De post was namelijk een experiment van de Italiaanse journalist Luca Bottura. Op de foto zijn helemaal geen Afrikaanse migranten te zien, maar wel steracteur Samuel L. Jackson en voormalig basketbalspeler Earvin ‘Magic’ Johnson. Zij waren samen aan het genieten van hun vakantie in Italië.

Zondag deelde Bottura de conclusies van het uit de hand gelopen experiment. “De meme werd duizenden keren gedeeld. Veertig procent begreep de provocatie, dertig procent was woedend, twintig procent vond het een racistische meme en verweet me dat ik Samuel L. Jackson en Magic Johnson niet had herkend. Tien procent wist het niet of zei niets.”

Het experiment doet meteen denken aan het misverstand van de “vrouwen in boerka’s” op de bus. Een Noorse groep die fel tegen immigratie gekant is, zag een foto van buszitjes foutief aan als een groep vrouwen in boerka.