TAS zet Noorse skiloopster Therese Johaug anderhalf jaar aan de kant

De Noorse skiloopster Therese Johaug heeft van het Internationaal Sporttribunaal TAS een schorsing van achttien gekregen wegens inbreuken op de antidopingregelgeving, zo maakte het TAS dinsdag bekend. Daardoor kan de 29-jarige Johaug begin volgend jaar niet deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Bij Johaug werden tijdens een onaangekondigde controle in september 2016 sporen van clostebol aangetroffen, een anabole steroïde die op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA staat. Johaug pleitte onschuldig en stelde dat het product in een zonnecrème voor haar lippen (trofodermin) zat die ze van de nationale teamarts kreeg. Die nam na de affaire ontslag. Het Noorse antidopingagentschap vroeg een schorsing van veertien maanden en voerde aan dat Johaug “onvoorzichtig” was geweest. Het Noorse Arbitragehof voor de Sport nam genoegen met een maand minder, een sanctie die inging met terugwerkende kracht vanaf oktober 2016, toen Johaug preventief werd geschorst. In principe kon ze daardoor de competitie hernemen in november en was ook deelname aan de Spelen nog mogelijk. De Internationale Skifederatie FIS nam echter geen genoegen met de schorsing en trok naar het TAS, dat de langlaufster tot slot achttien maanden aan de kant zette.

Therese Johaug telt zeven wereldtitels op haar erelijst. Ze werd ook een keer olympisch kampioene, in 2010 in Vancouver met de 4x5 km aflossingsploeg. Drie jaar geleden voegde ze op de Winterspelen in Sotsji zilver (30 km vrij) en brons (10 km klassiek) toe aan haar erelijst. In 2014 en 2016 pakte Johaug de eindzege in het wereldbekerklassement.