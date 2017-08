Tweede reekshoofd Zanevska opent kwalificaties US Open tegen Amerikaanse

Maryna Zanevska (WTA 105) neemt het deze week op tegen de Amerikaanse Jacqueline Cako (WTA 220) in de openingsronde van de kwalificaties voor het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Het wordt het eerste duel tussen de 23-jarige Zanevska en de 25-jarige Cako. De Belgische van Oekraïense origine wist zich in het verleden nog maar één keer te plaatsen voor de hoofdtabel op Flushing Meadows. In 2014 ging ze er in de eerste ronde uit tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Zanevska toonde vorige week wel haar goede vorm door de zege te pakken in het ITF-toernooi van Vancouver, haar eerste eindoverwinning op een met 100.000 dollar gedoteerd toernooi.

Met Ysaline Bonaventure (WTA 281) moet er nog een tweede Belgische aan de bak in de kwalificaties. De bijna 23-jarige Bonaventure krijgt met de Zwitserse Patty Schnyder een brok ervaring voorgeschoteld. De intussen 38-jarige Schnyder won tijdens haar lange carrière elf WTA-titels, maar is inmiddels wel weggezakt naar de 198e stek op de wereldranglijst. Op het US Open bereikte ze in 1998 en 2008 de kwartfinales. Ook voor hen wordt het de eerste onderlinge confrontatie.

Bij de vrouwen gaf tweevoudig verliezend finaliste Victoria Azarenka (WTA 204) definitief forfait voor het toernooi. De 28-jarige Azarenka is onlangs gescheiden en wil de tijd nemen om nog wat juridische zaken met maar ex-man op te lossen omtrent de voogdij van hun zoon Leo, die eind vorig jaar geboren werd. Mogelijk komt de Wit-Russin ook de rest van dit seizoen niet meer in actie.

Bij de mannen neemt er met Joris De Loore (ATP 199) slechts één Belg deel aan de kwalificaties. In de eerste ronde wacht de Oekraïner Ilya Marchenko (ATP 162) voor een eerste onderlinge duel. De 24-jarige De Loore kon zich nog nooit plaatsen voor de hoofdtabel op het US Open. Vorig jaar strandde hij op Flushing Meadows in de tweede kwalificatieronde. De winnaars van derde kwalificatieronde krijgen in New York een stek op de hoofdtabel.