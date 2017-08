Auto Cambrils week voor de aanslagen nog geflitst in Parijs

De zwarte Audi A3 die gebruikt is voor de aanslag van vorige week in het Spaanse Cambrils, is de week daarvoor nog geflitst in de buurt van de Franse hoofdstad Parijs. Dat schreef de krant Le Parisien maandag al, en wordt nu ook bevestigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. De informatie is volgens de minister overgemaakt aan het Spaanse gerecht.

Waarom de wagen precies in Frankrijk was en wie er aan het stuur zat, is nog onduidelijk. Volgens Collomb ging het wel om een “zeer korte tussenstop”. De minister benadrukte nog dat de leden van de twaalfkoppige terreurcel niet bekend waren bij het Franse gerecht.

De zwarte Audi A3 werd vorige week gebruikt tijdens de aanslag in het badplaatsje Cambrils. Even daarvoor hadden de terroristen ook al toegeslagen op Las Ramblas in Barcelona.