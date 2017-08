Zeven doden bij schietpartij tussen drugskartels in Mexico

Bij een schietpartij in het Mexicaanse Jiménez zijn maandag (plaatselijke tijd) zeven mensen om het leven gekomen. Volgens de procureur van deelstaat Chihuahua braken er ’s ochtends gevechten uit tussen twee drugskartels.

In het Noord-Mexicaanse Jiménez is het al even onrustig. Zaterdag kwamen er bij gevechten al zes mensen om het leven. Bij de confrontatie van maandag zou al zeker de groep ‘Gente Nueva’ betrokken zijn, een tak van het bekende Sinaloa-kartel.

In de voorbije maanden zijn er weer gevoelig meer confrontaties tussen drugskartels in Mexico. In het hele land zijn sinds het begin van het jaar al meer dan 14.000 mensen vermoord, dat is meer dan in de afgelopen twintig jaar samen.