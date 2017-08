Ook de Trumps genieten van “Great American Eclipse”

Ook de Amerikaanse president Donald Trump, zijn echtgenote Melania, zoon Barron en dochter Ivanka hebben maandag naar de zonsverduistering gegluurd.

De Trumps hadden van op het Truman-balkon van het Witte Huis - zoals het hoort en waarvoor Ivanka via Twitter promotie had gemaakt - eclipsbrilletjes opgezet om te kijken naar het spektakel toen het over de hoofdstad Washington trok. Ze waren echter slechts getuige van een gedeeltelijke eclips. De maan bedekte boven Washington slechts 81 procent van onze ster.

Ook vicepresident Mike Pence liet zich, elders in de Amerikaanse hoofdstad, niet onbetuigd.

Het als zeer ernstig geldende Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA liet zich voor de gelegenheid even gaan. Zijn officiële twitteraccount rond de natuurlijke satelliet van onze planeet met de naam “NASA moon” lachte de zon uit. “HA HA HA. Ik blokkeerde de zon. Maak plaats voor de maan”, zo luidde het.

Om 20.48 uur Belgische tijd kwam in South Carolina een einde aan de “Great American Eclipse”.