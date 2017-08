Het springt nogal in het oog, het appelblauwzeegroene fietspad van 160 meter dat gisteren werd aangelegd in Dendermonde. De bedoeling is dat het ook in het donker opvalt: dankzij het reflecterende licht van auto- en fietslampen of straatlantaarns, zodat autobestuurders weten dat er een fietspad ligt en dus alerter zijn voor de zwakke weggebruikers.

“De reflectie komt van de glaskristallen die in de verf verwerkt zijn”, zegt Stijn Goossens, directeur Verkeerstechnieken bij Signco, dat signalisatie op de weg verzorgt en ook dit pad aanlegde. Het principe lijkt op dat van de huidige wegmarkeringen. “Maar daar liggen de glasparels óp de witte lijnen, waardoor ze makkelijker afslijten door het autoverkeer en de reflectie bijgevolg vervaagt. Bij de fietspaden hebben we de kristallen ook ín de verf verwerkt”, zegt Goossens. “De kleur hebben we overigens niet gekozen omdat we die zo mooi vonden, maar omdat ons oog het in slechte lichtomstandigheden goed waarneemt.”

Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) staat niet weigerachtig tegenover het experiment. “Als zo’n reflecterend fietspad bijdraagt tot de verkeersveiligheid, zullen we de zaak zeker bekijken. Maar we roepen alleszins niet op om alle fietspaden in appelblauwzeegroen te schilderen.”

Ook het BIVV ziet voordelen aan het fietspad met glaskristallen. “Daardoor reflecteert de strook beter licht, is het wegdek voor gebruikers ruwer en dus glijdt een fietser minder snel uit, en de paden zijn er ook duurzamer door”, zegt woordvoerder Stef Willems. (ser/svov)