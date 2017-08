De oerkreet tegen Ronnie O’Sullivan maakte gisteren plaats voor een gigantische ‘oef’. Luca Brecel slaakte een diepe zucht, toen hij na een marathon van vijf uur de klus in stijl klaarde tegen Li Hang (6-5). Zijn tweede finaleticket in een rankingtornooi stak op zak, tegen Shaun Murphy wil hij vandaag zijn eerste trofee pakken in het China Championship.