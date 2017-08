Christopher Lawless verschalkt sprinters in Ronde van de Toekomst

Christopher Lawless heeft maandag de vierde etappe in de 55e Ronde van de Toekomst gewonnen. De Britse belofte bleef na 166,6 kilometer tussen Derval en Saumur het peloton nipt voor. Hij haalde het voor de Italiaan Cima Imerio en de Noor Kristoffer Halvorsen. De gele leiderstrui blijft om de schouders van de Deen Kasper Asgreen.

De vroege vlucht kwam op naam van Alan Riou, Daragh O’Mahony, Georg Zimmerman, Vasili Strokau, Wildy Sandoval, Uladzimir Harakhavik en Léo Danes. Maximaal reden de zeven een voorsprong van vijf minuten bij elkaar en het duurde lang vooraleer het peloton zich organiseerde.

Op het lokale circuit telden de laatste twee vluchters, O’Mahony en Zimmerman, nog steeds een halve minuut voorsprong en ook bij het ingaan van de laatste vijf kilometer was die bonus er nog. Nadat de Deense ploeg enkele mannetjes vooraan plaatste, werden de vluchters op de laatste helling gegrepen. Het sein voor Lawless om in de aanval te gaan. De Brit hield stand tot aan de meet.

Eerder dit jaar won hij ook al de ZLM Tour, een eendagswedstrijd in het nationale circuit voor beloften en een rit in de Ronde van Beauce (2.2.) in Canada. Hij werd ook tweede op het nationale kampioenschap bij de elite, na Stephen Cummings.