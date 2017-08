Lotus Bakeries haalt koekjes uit de rekken omdat ze mogelijk gemaakt zijn met eieren die besmet zijn met fipronil

Lotus Bakeries haalt een zevental soorten koekjes uit de rekken omdat ze mogelijk gemaakt zijn eieren die besmet raakten met fipronil. Toch is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Verschillende winkelketens hebben het nieuws bevestigd aan VTM Nieuws. Lotus Bakeries zelf wil voorlopig niet reageren.

Het haalt de koekjes uit de rekken maar er komt geen terugroepactie, wat wil zeggen dat mensen die koekjes van Lotus in de kast hebben liggen, die niet terug naar de winkel moeten brengen en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Ze zijn met andere woorden perfect geschikt voor consumptie. Het gaat onder meer om zebrakoekjes en frangipanewafeltjes.

Zaterdag was al bekend geraakt dat in Frankrijk een lot frangipanewafeltjes van Lotus Bakeries uit de rekken was gehaald. Het product was namelijk opgedoken op een lijst van het Franse ministerie van Landbouw met producten die sporen van fipronil bevatten.