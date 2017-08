Willy Knapen al meer dan 30 jaar carrossier

Wellen - Oldtimers, youngtimers en ook hedendaagse auto’s zijn al jarenlang de grootste passie van Willy Knapen. Al van kindsbeen af is Willy Knapen gebeten door alles wat met motoren en koetswerken te maken heeft. Voor zijn familie een reden om hem vandaag in de Buurtkrant te zetten.

Nadat Willy eerst op zelfstandige basis carrossier was, schakelde hij later over op lesgeven. Al sinds 1985 geeft hij een praktijkgerichte avondopleiding die erin bestaat om de technieken om wagens te restaureren, te lakken, uit te deuken, het plaatwerk en de kunststof te herstellen, onder de knie te krijgen. Van maandag tot en met vrijdag kan iedereen bij Willy terecht om de kneepjes van het vak te leren. Zijn jarenlange ervaring delen met zijn cursisten, zowel beginnelingen, recreanten als professionals, is hetgeen wat hem jong houdt. Met zijn 31 jaar ervaring is hij dan ook de ideale leermeester voor eenieder die gepassioneerd is door oldtimers, youngtimers en ook hedendaagse auto’s.