Waarom we wijn lekkerder vinden als die duur is

Mensen hebben de neiging om wijn die duurder is ook effectief lekkerder te vinden. Dat werd in 2015 al vastgesteld na een onderzoek, maar nu gingen Duitse wetenschappers op zoek naar het mechanisme dat achter dat placebo-effect schuilgaat en ze kwamen met enkele opmerkelijke vaststellingen naar voren.

In een nieuwe studie, die in Scientific Reports werd gepubliceerd, claimen wetenschappers van de universiteit van Bonn dat ze exact hebben kunnen vaststellen welk mechanisme in werking treedt als we duurdere wijn lekkerder vinden. Om dat na te gaan werden er MRI-scans genomen van 30 proefpersonen terwijl ze telkens drie soorten wijn proefden. In totaal ging het om 108 proevertjes over een periode van 90 minuten.

Voor elke proefsessie werd vooraf duidelijk gemaakt dat de ene wijn 3 euro per fles kost, de andere 6 euro en de duurste 18 euro. In de realiteit ging het echter telkens om dezelfde rode wijn uit dezelfde fles en dus met dezelfde prijs. De proefkonijnen hadden de neiging om de duurdere wijn ook effectief beter te vinden. Toch treedt dit placebo-effect maar beperkt op, konden de onderzoekers vaststellen. De meeste mensen lijken nog steeds een lekkere, goedkope wijn te verkiezen boven een slechte, dure wijn.

Misleiden

Dankzij de scans kon ook worden aangeduid welke delen van de hersenen exact geactiveerd worden als aan de deelnemers wordt gezegd dat het om een duurdere wijn gaat. Het ene deel dat werd ingeschakeld is waar we prijsvergelijkingen opslaan en zo verwachtingen gevormd worden. Het andere deel dat werd geactiveerd, is waar het belonings- en motivatiesysteem ingebed zit. Samen verklaren ze waarom de hogere prijzen erin slagen de hersenen te misleiden.

Volgens co-auteur en professor Hilke Plassmann proef je daarom best eerst de wijn voor je naar de prijs kijkt. "Als je van het product op zich wilt genieten, dan is blind proeven nog het beste", zegt ze. "Uit onze bevindingen blijkt ook wel dat hogere prijskaartjes je blijer maken."