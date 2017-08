Eerste beelden van dader na aanslag op Ramblas opgedoken: bestuurder bestelwagen geïdentificeerd

De terrorist die aan het stuur zat van de witte bestelwagen die donderdag op de Ramblas in Barcelona dertien mensen doodreed, is daarna in alle rust gevlucht. Hij stapte uit het busje, zette zijn zonnebril op en mengde zich onder het volk. Waarna hij nog een dodelijk slachtoffer maakte. In El Pais zijn al beelden opgedoken van de man van net na de aanslag.

Donderdag, iets na 17 uur. Een bestuurder rijdt met een witte bestelwagen in op de mensen die op de Ramblas in Barcelona rondlopen. Het vreselijke resultaat: dertien doden. Al snel wordt duidelijk dat het om een terreuraanslag gaat. De politie pakt al snel een dozijn verdachten op. Pas vandaag is duidelijk geworden wie er precies achter het stuur van de wagen zat: de 22-jarige Marokkaan Younes Abouyaaqoub.

Identificado el conductor del atentado de Barcelona — Mossos (@mossos) 21 augustus 2017

Volgens de speurders is de terrorist daarna ter hoogte van het Lyceum uit de bestelwagen gekomen. Hij zette zijn zonnebril op en stapte de markt van La Boqueria op. Door zich tussen het vluchtende volk te mengen hoopte hij niet herkend of verdacht te worden. Abouyaaqoub bleef kalm en wandelde richting Raval, zonder ook maar iemands aandacht te trekken, en doorkruiste heel Barcelona. Daarbij droeg hij dezelfde polo die hij een dag eerder al droeg toen hij gefilmd werd in een winkel, zo blijkt uit beelden van net na de aanslag die El Pais te pakken kreeg.

Pablo Perez

Geen studenten, geen prostituees

Na een wandeling van anderhalf uur, rond 18.30 uur, kwam hij toe aan de parking dichtbij de universiteit. Een plaats waar veel studenten hun wagen doorheen het jaar achterlaten om met het openbaar vervoer de stad in te trekken. Maar studenten waren er donderdag niet want er zijn geen lessen tijdens de zomer.

Het was dan ook een heel pijnlijk toeval dat Pablo Perez er uitgerekend toen zijn witte Ford Focus parkeerde. De dertiger had niet de tijd om zijn wagen te verlaten, want de terrorist opende zijn deur, stak hem neer met een machete en duwde de man op de achterbank. En niemand die het kon zien gebeuren.

Achterbank

Terwijl Abouyaaqoub over de weg raasde om Barcelona uit te geraken, overleed de man op de achterbank van zijn wagen. Net daarom was de terrorist er niet happig op om te stoppen bij de politiecontrole die hij in de verte zag. Hij duwde het gaspedaal wat steviger in en reed in op de controle. Eén agent raakte daarbij gewond.

De terrorist uit Ripoll liet zijn wagen achter in Sant Just Desvern, waar hij twee uur later werd aangetroffen. Pablo Perez lag dood op de achterbank, van Abouyaaqoub is tot op vandaag geen spoor.

De speurders blijven zoeken naar de bestuurder van de bestelwagen op de Ramblas en dus ook de witte Ford Focus. Ze schakelen daarvoor ook collega’s uit andere landen in.