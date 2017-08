Hasseltse binnenstad krijgt eerste fietsstraat

Hasselt - Eind augustus wordt in de Hasseltse binnenstad de eerste fietsstraat aangelegd. Op deze as, die van de Dorpsstraat tot de Meldertstraat loopt, hebben fietsers voorrang en mogen ze de volledige rijweg benutten. Het Hasseltse stadsbestuur wil met dit initiatief nog nadrukkelijker de kaart van de zwakke weggebruiker trekken.

“Door de kleine straten en het gemixt verkeer, voel je je als fietser al snel onder druk gezet wanneer er achter jou een auto opduikt”, vertelt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili. “Met de aanleg van onze eerste fietsstraat willen we daarmee komaf maken.” Op de fietsstraat heeft een fietser voorrang op een wagen én de vrijheid om de hele rijweg te benutten. Zo mag een autobestuurder maximum 30 km/uur rijden en een fietser niet inhalen. “Op termijn willen we van alle straten binnen de Groene Boulevard – behalve die in de voetgangerszone – fietsstraten maken”, vult burgemeester Nadja Vananroye aan. “Hiermee willen we de Hasselaren overtuigen om te kiezen voor de fiets. Als smart city zijn we ons immers bewust van de positieve invloed die duurzame mobiliteit heeft op de leefbaarheid van een stad.”

Oost-west as

“De as loopt van het oosten van onze binnenstad naar het westen, van de Dorpsstraat tot de Meldertstraat”, verduidelijkt El Ouakili. “ De straten die er deel van uitmaken zijn - naast dus de Dorpsstraat tot de Meldertstraat - de Minderbroedersstraat, Paardsdemerstraat, Raamstraat, Zuivelmarkt en Badderijstraat. Alle begin- en eindpunten van de fietsstraat worden aangeduid met verkeersborden en een rechthoekig symbool van een fietsstraat op de grond. Ter hoogte van elk kruispunt voorzien we een strook rode slem (dunne mortel) van 8 meter met daarop in een cirkel het symbool van een fietsstraat. Zo merkt een bestuurder die met zijn wagen vanuit een zijstraat de fietsstraat opdraait, dat de fietser er voorrang heeft.”