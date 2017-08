Elon Musk en andere CEO’s waarschuwen voor ‘killer robots’

Een honderdtal CEO’s van bedrijven gespecialiseerd in robotica en artificiële intelligentie, onder wie miljardair Elon Musk, hebben in een open brief aan de Verenigde Naties gewaarschuwd voor de gevaren van autonome wapens, beter gekend als ‘killer robots’. Ze roepen op tot een internationaal verbod op dergelijke wapens.

De bedrijfsleiders waarschuwen dat eens autonome wapens ontwikkeld zullen zijn, ze tot gewapende conflicten zullen leiden “aan een ongeziene schaal en aan een snelheid die voor mensen moeilijk te bevatten is”.

Autonome wapens, waarschuwen de CEO’s, kunnen worden ingezet door terroristen en despoten tegen onschuldige burgers, of kunnen worden gehackt voor nefaste doeleinden. “Veel tijd is er niet meer. Eens deze doos van Pandora open is, wordt het moeilijk die te sluiten”, klinkt het in de open brief.

Het is niet voor het eerst dat wetenschappers waarschuwen voor het inzetten van autonome wapens. Ook Elons Musk waarschuwt geregeld voor de gevaren van artificiële intelligentie, en in het bijzonder voor ‘killer robots’.