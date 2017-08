Vierduizend Vlaamse ambtenaren te weinig

Van de bijna 69.000 federale ambtenaren is 54 procent een Vlaming. Als men rekening houdt met de taalwetten, zouden 4.277 ambtenarenjobs extra naar Vlamingen moeten gaan, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

In nagenoeg alle federale instellingen, waaronder de federale overheidsdiensten, blijken Vlamingen ondervertegenwoordigd te zijn. Dat heeft Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang, berekend.

Als de taalwetten tot in de puntjes worden nageleefd, zou 60 procent van de federale ambtenaren een Vlaming moeten zijn. De huidige verdeling is echter gebaseerd op enkele oude bepalingen in de taalwet, waardoor eerder de pariteitsregels gelden.

Bij de federale regering is er weinig animo om aan het heikel dossier te raken, en wordt de kwestie liever ongemoeid gelaten.

Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.