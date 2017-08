Grote verbazing bij Rik Cuypers die in zijn tuin aan de Vijverstraat in Kiewit in de afgelopen weken eerst bloemen zag verschijnen in zijn bananenboom en daarna zelfs een viertal trosjes bananen. Intussen zijn er meer dan dertig bananen van vijf tot zes centimeter lengte te ontdekken. “Ik vind dit heel speciaal”, glundert Rik, maar Marc Reynders, Wetenschappelijk Beheerder van de Plantentuin in Meise countert dat snel. “Dit zijn Japanse vezelbananen en het is normaal dat die bananen gaan dragen. Maar eetbaar zijn ze helaas niet”, aldus Reynders.