152 Pukkelpopgangers betrapt op drugs, 2 arrestaties

De politie heeft tijdens de voorbije editie van Pukkelpop streng gecontroleerd op het bezit van drugs. Het parket van Limburg hanteerde daarbij een specifiek drugsbeleid dat experimenteren met drugs moet voorkomen, daarom werd er een nultolerantie gehanteerd.

Concreet betekent dat, dat wanneer een meerderjarige betrapt wordt op het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs er een onmiddellijke minnelijke schikking wordt voorgesteld. Het bedrag dient onmiddellijk betaald te worden, ofwel elektronisch via een bankterminal ofwel via een overschrijving. Personen die verdacht worden van dealen of grote hoeveelheden drugs bezitten worden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Op de 2017 editie van Pukkelpop werden in totaal 152 festivalgangers betrapt op het bezit van drugs. 108 personen betaalden deze boete onmiddellijk via de bankterminal. 44 personen kregen een overschrijving mee.

Twee personen werden gearresteerd op verdenking van dealen. Een van hen werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een tweede werd via de procedure snelrecht gedagvaard en moet zich binnen enkele weken verantwoorden voor de correctionele rechtbank.