Red Panthers verliezen nipt van gastland Nederland op EK hockey

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft zondag zijn tweede wedstrijd in groep A op het EK hockey in Nederland verloren. Het gastland, ‘s werelds nummer één, was in Amstelveen met 1-0 te sterk, een stand die al bij de rust op het bord stond. De Red Panthers hebben dinsdag tegen Spanje genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de halve finales.

De Panthers verdedigden stug, maar konden niet verhinderen dat Margot van Geffen (30.) op slag van rust de 1-0 scoorde via een strafcorner. De thuisploeg ging nadien op zoek naar de tweede treffer, en België kwam goed weg toen een Nederlandse poging de lat raakte. De Panthers probeerden dan maar op de counter te loeren, maar kwamen er slechts sporadisch uit. Uiteindelijk vielen er geen doelpunten meer.

Na de zege van zaterdag in de eerste groepsmatch tegen Tsjechië (6-0) staan de Belgen met drie punten op de tweede plaats in poule A. De twee eerste landen van de groep stoten door naar de halve finales. Dinsdag volgt dus de beslissende partij tegen Spanje (FIH 10), dat net als de Panthers drie punten telt. Omdat België (+5) een beter doelpuntensaldo heeft dan Spanje (+4), hebben de Panthers aan een draw genoeg. Het doelpuntensaldo is immers in het geval van gelijke punten doorslaggevend.

Nederland voert de groep aan met zes punten en heeft zijn ticket voor de halve finales beet, Tsjechië is met nul punten uitgeschakeld.