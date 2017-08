AA Gent verliest na 0-2 voorsprong met 3-2 van Moeskroen

AA Gent blijft in de hoek waar de klappen vallen. Nadat het vorige week in de slotfase een overwinning weg gaf tegen KV Mechelen, gaf het nu een 0-2 voorsprong weg tegen Moeskroen in de tweede helft. Dat won uiteindelijk met 2-3 na een spektakelmatch. Gent speelde wel een helft met tien man, na een onterechte rode kaart voor Samuel Gigot.

Hein Vanhaezebrouck sakkerde deze week, want door het vertrek van Kalifa Coulibaly heeft hij nog maar één echte diepe spits in de kern. Mamadou Sylla was dan ook de diepe spits bij de Buffalo’s, Moses Simon nam weer plaats op de flank nadat hij noodgedwongen op de tribune moest zitten vorige week — door het probleem met de voetbalbelgen bij AA Gent. Bij Moeskroen stond Logan Bailly opnieuw onder de lat, nadat hij tegen Lokeren zijn debuut maakte voor Les Hurlus.

Dubbele voorsprong

“Wanneer ik tevreden ga zijn? Als ik dezelfde drive zie als vorige week”. Het zijn niet onze woorden, wel die van Vanhaezebrouck voor de wedstrijd. En de coach van AA Gent kón ook tevreden zijn van de eerste helft, want Gent nam de wedstrijd snel in handen op Le Canonnier. In de flauwe openingsfase probeerden Simon en Sylla het, maar scoren lukte (nog) niet. Het was wachten tot Sylla Brecht Dejaegere diep stuurde, in zijn 150e match voor de Buffalo’s ramde Dejaegere de bal voorbij Moeskroen-doelman Bailly hoog in doel. 0-1 voor Gent, dat vier minuten later de score al verdubbelde.

Foto: BELGA

Ditmaal was het Sylla zelf die aan het kanon stond. De Senegalees zal zich nu sneller dan verwacht moeten bewijzen door het vertrek van Coulibaly, maar toonde zijn kunnen met zijn snelle voetjes en een mooie plaatsbal in de hoek als afwerking. Als Kubo twee minuten later oog in oog met Bailly had afgewerkt, had Gent al voor de rust zijn schaapjes op het droge en de felbegeerde drie punten binnen.

Rode kaart kantelpunt

De eerste helft eindigde echter niet zoals Gent gehoopt had. Samuel Gigot tackelde hard aan de zijkant van het veld. Zuiver op de bal, maar de verdediger nam ook Olinga mee in de tackle die het uitschreeuwde van de pijn. Scheids Laforge was onverbiddelijk: rechtstreeks rood en Gent met tien man verder. De foute beslissing, al kon Kubo even voor die kaart blij zijn met slechts geel na een overdreven tackle op Bolingi.

Foto: BELGA

Op slag van rust hield Kalinic nog zijn netten schoon na een mooie dribbel en schot van Olinga, maar het was duidelijk dat Gent nog 45 minuten zou moeten pompen of verzuipen met het mannetje minder. Gent wist waar het voor stond, en Vanhaezebrouck bracht er met Esiti iets meer kracht op het middenveld op na de rust. Kubo bleef binnen. Na een uur spelen stond het wel nog 0-2, maar daarna zette Moeskroen de straffe remonte in.

Mohamed kreeg wel bijzonder veel hulp van Gent-doelman Lovre Kalinic voor de 1-2 aansluitingstreffer. Kalinic kwam ver uit op een hoge bal, was niet zeker of hij nog in de zestien stond en kopte voor alle zekerheid de bal terug het spel in. Recht in de voeten van Mohamed, die met een afgemeten boogballetje de 1-2 op het bord zette.

Foto: BELGA

Gent alsnog onderuit in gekke slotfase

Gent, die nu plots geen voet meer aan de grond kreeg, probeerde zoveel mogelijk tijd te stelen, maar het onvermijdelijke gebeurde toch. Govea verschalkte Kalinic met een afstandsschot, goed voor de 2-2. De Kroaat schatte de bal niet goed in omdat hij het leer niet zag komen, en kon enkel achterwaarts omvervallen van frustratie. Drie minuten voor tijd werd het nog wat pijnlijker voor Gent, toen de bal terecht op de stip ging na een penaltyfout van de ingevallen Asare op Govea.

Bolingi nam de strafschop voor zijn rekening, wilde geen aanloop nemen en trapte de bal op Kalinic... maar in de herneming was die het noorden iets te lang kwijt en zag hij hoe diezelfde Bolingi de rebound binnenschoof. Een onverhoopte driepunter voor Moeskroen, die zo met 9 op 12 bovenin blijft meedraaien. AA Gent staat voorlaatste met één schamel puntje op 12. Volgende week komt Anderlecht op bezoek in de Ghelamco Arena, voor beide ploegen is het dan al van moéten.

Foto: BELGA