La Redoute valt voor Hasseltse make-up

Hasselt - Amper één jaar oud is de Hasseltse make-uplijn Cent Pur Cent, en nu al gaat het merk internationaal. De producten van Caroline Rigo werden in maart dit jaar opgemerkt door La Redoute Frankrijk tijdens een cosmeticabeurs in Bologna. Ondertussen is de minerale make-up al drie weken online verkrijgbaar via de website van de e-commerce leider in Frankrijk. “Eerst hield ik de boot nog wat af”, vertelt Rigo. “Ik geloofde nooit dat zo’n grote speler effectief met onze producten in zee zou gaan.” Ook in Duitsland en Griekenland is er interesse voor de make-uplijn.

“Ik ben altijd gepassioneerd geweest door make-up”, vertelt Caroline Rigo, de Hasseltse achter het minerale make-upmerk Cent Pur Cent. “Ik was make-up artist, maar na een tijdje kreeg ...