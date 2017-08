“Politiek? Het lijken vaak ruziënde kleuters”

Leuven / Leopoldsburg -

Het begijnhof in Leuven is een van de mooiste en rustigste plekjes van de studentenstad. Perfect onderhouden grasland en perken, oude gerestaureerde huisjes die dienst doen als koten voor jonge mensen uit het hele land, en idyllische straatjes geplaveid met klinkers. ‘Kinderkopjes’, heette dat vroeger. Leen Desmyter zit op een van de vier bankjes en mijmert over vroeger. Wouter (Beke) en zij woonden hier als student en de herinneringen zijn duidelijk zoet.