“12.000 euro geleend voor oplichter”

Dilsen-Stokkem - Een jong koppel uit Rotem heeft 12.000 euro betaald aan een tuinaannemer die een notoir oplichter lijkt te zijn. De gedroomde tuin voor dochtertje Nova is door de mooiprater achtergelaten als een wildernis met steenpuin en een levering tegels die nooit werd afgerekend. Nu Jimmy Gerrits en Michella Lemmens anderen waarschuwen voor “meester manipulator J.C.” worden ze overstelpt met getuigenissen van lotgenoten. Bij meerdere politiekorpsen in Limburg lopen onderzoeken op verdenking van oplichting.

Geen zomervakanties maar een tuin voor Nova, hun dochtertje van twee. Dat was het plan van Jimmy en Michella uit Rotem (Dilsen-Stokkem). Ook in huis werden de werken on hold gezet om de tuin op orde te ...