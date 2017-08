“Genk mist passie en branie”

KRC Genk kon ook zijn tweede thuismatch van het seizoen niet winnen. Tegen een stug en stevig Charleroi liep Racing zelfs tegen een 0-1-nederlaag aan. Het was van 26 februari (2-0 op Anderlecht) geleden dat Genk niet kon scoren in een wedstrijd, de volgende 21(!) matchen was dat wel gelukt. Het afgelopen seizoen kon Racing slechts in twee van zijn 31 thuismatchen (opnieuw Anderlecht in de competitie en Oostende in de beker) de nul niet van het bord trappen.