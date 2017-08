Vader, dochter (6) en man die wil helpen nog in levensgevaar na zwaar ongeval op E17

Bij een zwaar ongeval op de E17 in Sint-Niklaas zijn zaterdagochtend drie mensen in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanrijding gebeurde om 4.30 uur in de richting van Gent. Een gezin dat in een Honda met Britse nummerplaat op de middelste rijstrook werd om een nog onduidelijke reden zwaar achteraan aangereden door de bestuurder van een BMW. “De vader en zijn zesjarig dochtertje werden door de klap uit de Honda geslingerd”, zegt woordvoerster Caroline Jonckers van het parket van Dendermonde. “Ze werden beiden levensgevaarlijk gewond. De moeder, die aan het stuur zat van de wagen, werd lichtgewond en was in shock.”

De chauffeur van de BMW, een Turkse man uit Bornem, was na het ongeval uitgestapt om zich over de slachtoffer te bekommeren. Kort daarna werd hij zelf aangereden door de Poolse bestuurder van een Mercedes. “De Turkse man werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de Mercedes reed na het ongeval eerst door, maar verwittigde kort tijd later dan toch de hulpdiensten.”

Ook nog een andere bestuurder van een Mercedes reed op de auto’s in. Hij werd lichtgewond. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. Door de aanrijding waren de drie rijstroken van de E17 urenlang afgesloten.