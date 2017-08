Beveiliger dubbele kaakbreuk en gebroken oogkas geslagen nadat hij wildplasser opmerking geeft

Het Deventer Stadsfestival, gehouden in het gelijknamige Nederlandse dorpje Deventer, is zaterdagavond minder vlot verlopen dan de organisatie gehoopt had. Een beveiliger is er belaagd door een groep van zes, die de man een dubbele kaakbreuk en een gebroken oogkas sloegen. Een toegesnelde medebeveiliger kreeg eveneens rake klappen.

Het incident begon toen de beveiliger een wildplasser een opmerking gaf. “Kort daarop werd ik in de feesttent in één keer belaagd door zes man”, aldus de beveiliger tegen de krant De Limburger. De beveiliger ligt momenteel in het ziekenhuis, in afwachting van enkele zware operaties. Zijn collega heeft het ziekenhuis ondertussen wel mogen verlaten.

De politie kreeg melding van de zaak, “maar voorlopig is er nog geen klacht ingediend”, iets wat de beveiliger naar eigen zeggen wel degelijk van plan is. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook zij die videobeelden zouden gemaakt hebben van het voorval wordt gevraagd die vrij te geven. Die beelden kunnen dan samen met de beveiligingsbeelden, opgenomen door camera’s op het festival, hopelijk meer duidelijkheid geven over de zaak en de daders. “De mishandeling vond plaats tussen kwart voor elf en kwart over elf, vlakbij de Dance Stage”, aldus woordvoerster Nicole van Voorst.

Op diezelfde plek vond rond die tijd overigens nog een mishandeling plaats: twee jonge vrouwen (21 en 22 jaar oud) belaagden een leeftijdsgenote. Die daders werden opgepakt.