Sloveen Tim Gajser wint in Uddevalla, Clément Desalle valt net naast podium

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag de Grote Prijs motorcross van Zweden, de zestiende manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Clément Desalle (Kawasaki) is de eerste Belg op de vierde plaats.

Gajser, die in Uddevalle de eerste reeks won en in de tweede als tweede over de streep reed, sprokkelde in totaal 47 punten. De Fransman Romain Febvre (Yamaha), die in de tweede reeks de snelste was, deelt met 40 punten de tweede plaats met zijn landgenoot Gautier Paulin (Husqvarna).

Desalle, in beide reeksen vierde, valt in de GP-eindstand net naast het podium met 36 punten. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) werd zesde, Kevin Strijbos (Suzuki) zestiende, Ken De Dycker (Honda) twintigste en Damon Graulus (Honda) 22e.

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) blijft met 631 punten de WK-stand aanvoeren, ruim voor de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM/530 punten) en Paulin (526 punten). Desalle (519 punten) volgt op plaats vier, Van Horebeek (377 punten) is zevende.

In de MX2 ging de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki/44 punten) met de zege aan de haal. De Spanjaard Jorge Prado Garcia (KTM/41 punten) en zijn Letse ploegmaat Pauls Jonass (40 punten) vervolledigden het podium. In de tweede reeks ging de winst naar de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna).

Julien Lieber (KTM), die in de tweede reeks moest opgeven, werd negentiende. Brent Van Doninck (Yamaha) eindigde als veertiende en Nathan Renkens (KTM) als 28e.

Jonass (669 punten) blijft de WK-stand aanvoeren, voor Seewer (624 punten). Lieber (436 punten) is de eerste Belg op plaats vijf, Van Doninck (273 punten) volgt op stek tien. De volgende GP staat op 3 september in het Amerikaanse Jacksonville op de agenda.