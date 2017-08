Nieuwe aanwinst Quick Step Elia Viviani toont snelle benen en wint EuroEyes Cyclassics Hamburg

Elia Viviani (Sky) heeft de 22e editie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg (Dui/WorldTour) op zijn palmares gebracht. De 28-jarige toonde zich na 221 km de snelste in een massasprint en haalde het voor Arnaud Démare (FDJ) en Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) werd eerste Belg op de zevende plaats.

De vroege vlucht kwam op naam van een duo: de Pool Kamil Malecki (CCC Sprandi Polkowice) en de Rus Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo) die aan een versnelling genoeg hadden om weg te glippen uit het peloton. Maximaal reden ze acht minuten bij elkaar, waarna het peloton het welletjes achtte en al op 58 km van het eind werden ze gegrepen door. De wedstrijd kabbelde voort tot de Noor Truls Korsaeth (Astana) versnelde. Hij kreeg Silvan Dillier (BMC) en Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice) met zich mee op 45 km van het eind. Veel ruimte kregen ze nooit van het peloton, maximaal 25 seconden, maar lange tijd reden ze wel voorop.

Bij de voorlaatste passage van de Waseberg werd een tegenaanval opgezet met ook Greg Van Avermaet en André Greipel, maar de kloof naar het leiderstrio konden ze niet overbruggen en het peloton slokte hen opnieuw op.

Het was wachten op de laatste passage op het lokale circuit en over de Waseberg, 700 meter, tien procent, en het peloton brak in stukken onder impuls van Sonny Colbrelli die naar het leiderstrio reed, met ook Van Avermaet en nog zo’n vijftien andere renners in het wiel. Dat bleken niet de minste: Edvald Boasson Hagen, Greipel en ook Alexander Kristoff was goed mee. De samenwerking vlotte niet meteen vooraan en met slechts 15 seconden bonus kwam alles weer bij elkaar op zo’n 5 km van het eind.

In de sprint toonde Viviani zich de snelste, voor Démare en Groenewegen, goed voor zijn vijfde zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van Romandie, een etappe in de Route du Sud en twee ritzeges in de Ronde van Oostenrijk. Hij volgt op de erelijst Caleb Ewan op.

Viviani, die volgend seizoen voor Quick-Step Floors fietst, volgt op de erelijst de Australiër Caleb Ewan op. Die won vorig jaar na de diskwalificatie van de Fransman Nacer Bouhanni.