Na aanslag op de Ramblas vermiste Australische jongen is overleden

Brussel - De zevenjarige Brits-Australische Julian Cadman, over wiens situatie er nog geen duidelijkheid was na de aanslag van donderdag op de Ramblas in Barcelona, is overleden. Dat heeft de familie gemeld, en het nieuws wordt ook bevestigd door de politie.

De Spaanse dienst voor vermiste personen SOS Desaparecido tweette zondag een Facebookbericht van Virbac España, het bedrijf waar een oom van Julian werkt. “De familie van Julian Cadman heeft ons laten weten dat hij helaas een van de slachtoffers is van de aanslag en heeft ons gevraagd om iedereen die berichten over hem heeft verspreid, te bedanken”, klinkt het.

Ook Britse en Australische media bevestigen ondertussen het overlijden van de jongen. Zijn vader, die zondagochtend Australische tijd (in de nacht van zaterdag op zondag Belgische tijd) was aangekomen in Barcelona, zou zijn zoon hebben geïdentificeerd in het mortuarium, schrijven verschillende media. Het nieuws wordt bevestigt door de Catalaanse politie.

De Catalaanse hulpdiensten melden via Twitter dat er nu drie slachtoffers van de aanslag geïdentificeerd zijn: een Italiaanse burger, een Belgische burger en een Australische minderjarige, die ook de Britse nationaliteit heeft.

Er was lang onduidelijkheid over het lot van de jongen. Hij was op het moment van de aanslag in Barcelona gescheiden geraakt van zijn moeder, en zijn familie meldde via de sociale media dat hij vermist was. Zaterdag raakte bekend dat jongen al van in het begin op de lijst van slachtoffers stond, maar het was nog niet duidelijk of hij gewond raakte of overleed. De moeder van de jongen ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar haar toestand is stabiel.

(belga)