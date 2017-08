Vrouw gaat naar show van illusionist, maar begint dan plots de vreemdste dingen te merken aan haar lichaam

Een Britse vrouw is onlangs in het ziekenhuis beland na een show van de bekende illusionist Derren Brown. Naar eigen zeggen was ze onder zijn hypnose waardoor ze plots volledig verlamd geraakte.

Claire Sauer uit Cramlington was samen met haar partner op een show van Derren Brown toen ze tijdens de laatste act voor de pauze een vreemd gevoel kreeg. De illusionist had net iemand uit het publiek op het podium geroepen. Op dat moment kreeg Claire de indruk dat ze ook zelf beïnvloed werd door de truc.

Pas toen de lichten aangingen voor de pauze, merkte de 37-jarige vrouw dat er echt iets mis was. Ze kon naar eigen zeggen haar lichaam niet meer bewegen.

“Ik was het gevoel in mijn nek kwijt. Mijn hoofd viel gewoon opzij”, zegt ze. “Mijn partner dacht dat ik gewoon moe was. Ik had geen idee wat me overkwam.”

A woman ended up in hospital after a strange experience while watching the illusionist @DerrenBrownhttps://t.co/vh41GFShHp — The Journal (@TheJournalNews) 19 augustus 2017

Het zaalpersoneel moest Claire uiteindelijk in een rolstoel naar buiten brengen tijdens de show op 8 augustus. Zelfs dan kon ze haar lichaam nog niet voelen of bewegen. Ze vroeg of de illusionist naar buiten kon komen om haar te helpen, maar zijn management weigerde dat.

Na tientallen onderzoeken in het ziekenhuis konden de artsen geen uitleg of oorzaak vinden. Intussen is Claire alweer helemaal hersteld. “Ik ben alleen de volgende dag niet naar mijn werk kunnen gaan. Het was zo beangstigend”, klinkt het.

Ook de illusionist heeft gereageerd op het nieuws. Naar eigen zeggen komen in zijn shows geen trucjes met hypnose voor. “In mijn shows komt geen hypnose voor dus ik weet niet wat haar reactie getriggerd heeft”, zei hij. “Blijkbaar is Claire daar heel gevoelig aan. Het is fascinerend om te horen, maar het spijt me dat ze zo’n enge ervaring heeft gehad.”